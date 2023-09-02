عاجل
عبدالسند يمامة: كنت المصري الوحيد ضمن فريق العمل في قضية أحداث 11 سبتمبر عبدالسند يمامة: الإخوان توغلوا في لجنة وضع الدستور برئاسة حسام الغرياني
السبت 02 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إصلاح خط طرد محطة سعد زغلول بمركز أبو كبير

إصلاح خط الطرد
إصلاح خط الطرد

أعلن المهندس عامر كمال أبو حلاوه، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الشرقية، الإنتهاء من أعمال إصلاح خط طرد محطة رفع صرف صحي بمحطة سعد زغلول قطر 800 مم GRP.

أكد المهندس السيد دسوقي، مدير عام فرع أبو كبير،أنه تم التنسيق المستمر مع الخط الساخن، وتم إنجاز جميع أعمال الإصلاح ودون قطع للمياه، وإجراء الاختبارات اللازمة للخط، للتأكد من كفاءته وتشغيله على أكمل وجه.

وأشاد رئيس الشركة بدور فرق الصيانة في التعامل الجاد والسريع مع كل الأعطال، وإنجاز جميع الأعمال بكفاءه واقتدار، مشيرا إلى استمرار جاهزية جميع الافرع للتعامل مع الشكاوي والتظلمات، وذلك من خلال الإتصال بأرقام الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضى أو محمول، والذي يعمل على مدار 24 ساعة، لتلقي شكاوي المواطنين ويتم التوجيه بسرعه حلها .