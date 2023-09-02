إصلاح خط طرد محطة سعد زغلول بمركز أبو كبير

أعلن المهندس عامر كمال أبو حلاوه، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الشرقية، الإنتهاء من أعمال إصلاح خط طرد محطة رفع صرف صحي بمحطة سعد زغلول قطر 800 مم GRP.

أكد المهندس السيد دسوقي، مدير عام فرع أبو كبير،أنه تم التنسيق المستمر مع الخط الساخن، وتم إنجاز جميع أعمال الإصلاح ودون قطع للمياه، وإجراء الاختبارات اللازمة للخط، للتأكد من كفاءته وتشغيله على أكمل وجه.

وأشاد رئيس الشركة بدور فرق الصيانة في التعامل الجاد والسريع مع كل الأعطال، وإنجاز جميع الأعمال بكفاءه واقتدار، مشيرا إلى استمرار جاهزية جميع الافرع للتعامل مع الشكاوي والتظلمات، وذلك من خلال الإتصال بأرقام الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضى أو محمول، والذي يعمل على مدار 24 ساعة، لتلقي شكاوي المواطنين ويتم التوجيه بسرعه حلها .