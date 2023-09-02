بُشرى للمواطنين.. تراجع أسعار الأرز مع بدء موسم الحصاد

كشف رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أسباب تراجع أسعار الأزر مع بدء موسم الحصاد، قائلا: إن الأرز الشعير سجل سجل 11 ألف جنيه اليوم السبت، مسجلا تراجعا وصل لنحو ألف جنيه في الطن مقارنة بالأسبوع الماضي.

تراجع أسعار الأرز

وأضاف رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن المواطن لن يشعر بهذا التراجع خلال هذا الأسبوع ، مؤكدا ان أرز الرفيع رقم واحد لن يتعدى 19 جنيه، لكن الأرز العريض سيظل على سعره ويمكن شرائه بـ22 جنيها ومتوفر في الأسواق ، على لارغم أنه لم يبدأ حصاده بعد.

وأوضح أن التراجع يعود بسبب موسم الحصاد خلال الشهر الماضي، مشيرًا إلى أن أسعار تراجع الأسعار ستسمع في منافذ البيع خلال الأسبوع المقبل، موضحًا أن منتصف سبتمبر الجاري سيتم جمع محصول الأرز من المزارعين.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد .