توتنهام يقسو على بيرنلي بخماسية في البريميرليج

نجح توتنهام في تحقيق نتيجة كبيرة على نظيره بيرنلي بنتيجة 5/2، في المباراة التي شهدها ملعب تورف مور، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

استطاع لايلي فوستر تسجيل هدف التثقدم لبيرنلي في الدقيقة 4 من عمر الشوط، فيما تدارك سون هيونج مين التعادل للسبيرز في الدقيقة 16.

بينما تقدم كريستيان روميرو لتوتنهام في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

وسجل جيمس ماديسون الهدف الثالث لتوتنهام في الدقيقة 54 من عمر الشوط الثاني، ليعود سون ويحرز هدفين في الدقائق 63، و66، ليسجل بذلك "هاترك" خلال مباراة بيرنلي.

بينما أحرز جوش براونهيل هدف بيرنلي الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع لتصبح النتيجة 5/2.

بهذه النتيجة الكبيرة يحتل توتنهام وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، بينما يحتل مانشستر سيتي الصدارة بـ 12، فيما يحل بيرنلي في المركز الأخير بجدول ترتيب البريميرليج بدون رصيد من النقاط.

وألتقى توتنهام بيرنلي في 91 من قبل مباراة بجميع المسابقات الرسمية فاز بيرنلي في 32 مباراة وتعادل الفريقين في 21 مباراة وفاز توتنهام في 38 مباراة وسجل بيرنلي 136هدف بينما سجل توتنهام 165 هدف .

بينما على صعيد المواجهات التي جمعت الفريقين على ملعب بيرنلي فبلغت 46 مباراة فاز بيرنلي في 22 مباراة وفاز السبيرز في 12 مباراة وتعادلا في 13 مباراة وسجل مهاجمو بيرنلي 88 هدف واستقبلت شباكهم 66 هدف .