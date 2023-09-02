توخيل يعلن تشكيل بايرن ميونخ ضد مونشنجلادباخ

كشف توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ عن تشكيل الفريق البافاري لمباراة بوروسيا مونشنجلادباخ ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الألماني.





جاء تشكيل بايرن ميونخ لمباراة بوروسيا موشنجلادباخ على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أولريتش.

في خط الدفاع: نصير مزراوي، دايوت أوباميكانو، كيم مين جاي، ألفونسو ديفيز.

في خط الوسط: ليون جوريتسكا، جوشوا كيميش.

في خط الوسط الهجومي: ليروي ساني، توماس مولر، كومان.

في خط الهجوم: هاري كين



ويقع فريق بايرن ميونخ في المركز الرابع ويملك في رصيده ست نقاط، بينما يتواجد بوروسيا موشنجلادباخ المركز الرابع عشر ويملك في رصيده نقطة وحيدة.

