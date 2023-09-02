رئيس مركز اطسا بالفيوم يعقد لقاء خدمة المواطنين الأسبوعي

عقد المحاسب أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة اطسا بمحافظة الفيوم، لقاء خدمة المواطنين الأسبوعي، للاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جاء ذلك بمقر قاعة الاجتماعات الرسمية بديوان عام مركز مدينة اطسا، في إطار اللقاء الجماهيري للتواصل مع المواطنين لاستقبال الشكاوى الخاصة بهم والعمل على حلها.

وحضر اللقاء المهندس محمد الماوي نائب رئيس المركز والمحاسب محسن عبدالباقى سكرتير عام المركز، والمهندس حاتم مصطفى مدير المكتب الفني بالمركز، ومديرى الإدارات التنفيذية المختلفة بمركز اطسا ورؤساء الوحدات المحلية القروية، وعددا من أهالي القرى والعزب بالمركز أصحاب المقترحات والشكاوي.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بعقد اللقاءات الأسبوع للعمل على خدمة المواطنين، والاستماع إلى الشكاوى المقدمة منهم، والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتقديم خدمات أفضل لهم.

رئيس مركز اطسا يوجه بترخيص أكشاك للأسر الأولى بالرعاية

وخلال اللقاء استمع رئيس مركز ومدينة اطسا لبعض أهالي قرى المركز، والتي تركزت حول طلبات ترخيص أكشاك لهم لتعينهم على أعباء الحياة المعيشية، بالإضافة إلى طلبات توفير سكن كريم بعدد من قرى المركز، كما تم الاستماع إلى طلبات الحصول على فرص عمل لعدد من الشباب بشركات ومصانع القطاع الخاص، وعدد من المشكلات بالقطاعات الخدمية، والتي وجه رئيس المركز بتذليل جميع العقبات وتيسير الاجراءات القانونية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وتابع رئيس المركز عدد من الشكاوى حول وجود بعض التعديات على الطرق وحرم الشوارع، ووجه رئيس المركز رؤساء الوحدات المحلية القروية بإزالة أسباب الشكاوى ورفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والطرق الداخلية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

عقب اللقاء الجماهيري اجتمع رئيس المركز برؤساء الوحدات لمناقشة آلية العمل لحل تلك المشكلات، مشددا على ضرورة العمل على ملف تمهيد وتسوية الطرق بجميع القرى، موضحا أهمية التمهيد للمواطنين وخصوصا خلال موسم الامتحانات بجميع المراحل ونقل محصول القمح ولرفع معاناة الطرق ونواتج حفر الشركات المنفذة لمشاريع البنية التحتية بجميع القرى.

الجدير بالذكر أن لقاء خدمة المواطنين له صفة دورية واستمرارية، ويعقد يوم السبت من كل أسبوع، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية لايجاد أنسب الحلول لحل مشكلات المواطنين طبقا للقانون والقواعد المنظمة لذلك.