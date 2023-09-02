الهند تطلق مسبارا لدراسة الشمس بنجاح.. شاهد

بعد أسبوع من إطلاق الهند لمركبة غير مأهولة للقطب الجنوبي للقمر، نجحت في إطلاق مسبارا لدراسة الشمس بعد أسبوع من الهبوط على القمر.

المسبار الهندي

ووصف مسؤولين في المنظمة الهندية لأبحاث الفضاء، دخول المسبار إلى الفضاء الخارجي بالناجح ، وشهد رئيس الوزراء الهندي ، لحظة اطلاق المسبار بنجاح بمشارة العلماء في المنظمة .

ويحمل المسبار الهندي اسم "الشمس" بدأ رحلته من اليوم السبت الموافق 2 سبتمبر 2023 وتستمر رحلته لمدة أربعة أشهر، في مهمة لاكتشاف النجم المشع والطبقات الخارجية له .

وفي حال نجاح المهم تتغلب المهمة الهندية على اليابان والصين في تمنها من بلوغ المدار حول الشمس.

جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.