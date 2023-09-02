عامل أطلق عيارا ناريا على طليق شقيقته وسبب له العمى

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنزلة محافظة الدقهلية من ضبط عامل بعد قيامه بإطلاق عيار ناري من بندقية خرطوش على طليق شقيقته وتسببه في إصابته بالعمى بعد نشوب خلافات عائلية بينهما واختباء المتهم بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

البداية كانت بتلقي اللواء، مدير أمن الدقهلية، اخطارًا من اللواء، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة المنزلة من مستشفى الرمد بالمنصورة بوصول"فتحی .م.س.ع"، 31 عامًا، عامل ، ومقيم بندر المنزلة، مُصاباً برش خرطوش بالوجه والعينين.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنزلة وبسؤال المجني عليه اتهم شقيق طليقته ويدعى" عبده .ا.ع.ن"، 21 عامًا، عامل ومقيم بذات العنوان بالتعدى عليه بالضرب بسلاح نارى بحوزته واحداث إصابته، لوجود خلافات عائليه بينهما.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة التي امرت بسرعة ضبط واحضار المتهم الهارب.

وتوصلت تحريات فريق البحث الى تحديد مكان تواجد المتهم وهروبه بإحدى الشقق السكنية بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية.

جرى الدفع بمأمورية تحت إشراف قطاع الأمن العام تنسيقا وأمن الشرقية وإدارة البحث الجنائي بالشرقية وأسفرت عن ضبط المتهم، وبمواجهتة أقر واعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات ، وبإرشاده جرى ضبط السلاح المستخدم عبارة عن " بندقية خرطوش مطموسة الأرقام و 4 طلقات، وجرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.