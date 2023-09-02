بيبرس: هدفنا التتويج ببطولة أفريقيا للطائرة والتأهل لأولمبياد باريس

أكد تامر بيبرس عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة ورئيس بعثة المنتخب في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للرجال التى تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر الجاري، أن منتخبنا وصل لأفضل حالة فنية وبدنية قبل ساعات من انطلاق الحدث الافريقي.

واضاف تامر بيبرس قائلا :

منتخب مصري بدأ برنامج الإعداد للبطولة منذ ثلاثة أشهر، وتحديداً عقب انتهاء بطولتي الدوري والكأس مباشرة، ونجح مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ياسر قمر في توفير برنامج إعداد مميز للفراعنة

وتم ضم أفضل العناصر الذين قدموا أداء جيد في الدوري والكأس بالإضافة إلى عناصر المحترفين، وخاض المنتخب معسكرات خارجية في تركيا وسلوفينيا ومقدونيا وشارك في العديد من المباريات الودية، وكان عدد اللاعبين المشاركين في المعسكر الخارجي 18 لاعبًا“.

وتابع بيبرس تصريحاته: قام المدير الفني للمنتخب المصري الإيطالي فلافيو جيونيلي باختيار اللاعبين الأفضل هذا الموسم القرار الفني الأول والأخير لجهاز الفراعنة.

وركز الجهاز الفني على ضم عناصر شبابية بالإضافة لمجموعة من كبار اللاعبين لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للعناصر الشبابية الذين يمثلون مستقبل كرة الطائرة في مصر.

وكشف عضو المجلس ورئيس البعثة ان هدف الفراعنة التتويج بلقب البطولة الأفريقية بالاضافه للهدف الأهم وهو التأهل إلى أولمبياد باريس 2024“.

وخوض المنتخب المصري للكرة الطائرة مباراتين وديتان امام المنتخب الليبي.

والمنتخب المغربى في اطار حرص الجهاز الفني الاطمئنان على حالة اللاعبين قبل ساعات من المشاركة بالبطولة.

واستقر الجهاز الفني للفراعنة بقيادة الإيطالي فلافيو جيونيلي على القائمة النهائية التى ستمثل مصر في البطولة وجاءت على النحو التالي :أشرف اللقاني واحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد.