أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة،الدائرة الخامسة، محاكمة 6 أشخاص، المتهمين بقتل تاجر ماشية باستخدام شوم بسبب خلاف على فرض السيطرة على أحد الأسواق بدائرة قسم شرطة قليوب، لجلسة الأربعاء المقبل بناء على طلب دفاع المتهمين للاستعداد والمرافعة.

6سبتمبر ..محاكمة المتهمين بقتل تاجر بقليوب

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد رفاعي، وأمير محمد عاصم، وأمانة سر رضا جاب الله.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8714 لسنة 2022 جنايات قسم قليوب، والمقيدة برقم 3272 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهمين وهم كرم س م، تاجر مواشي، 51 سنة، وشقيقه عزت م ي، 33 سنة، فلاح، ونجل عمهم يوسف م ح، 46 سنة، تاجر مواشي، ونجله أحمد ي م، 22 سنة، عامل بشركة، وشقيق الثالث أحمد م ح، 38 سنة، تاجر مواشي، وشقيقهم شريف م ح، 40 سنة، غفير، قتلوا عمدا المجني عليه أشرف محمود إبراهيم محمود، مع سبق الإصرار والترصد.

وتابع أمر الإحالة، بأنه نفاذا لذلك الغرض عقد المتهمون العزم وبيتوا النية على إنفاذ مشروعهم المتفق عليه وذلك بأن جمعوا شتات أمرهم وتوجهوا عصبة لمحل المجني عليه سوق مواشي إيقانا منهم بتواجده به، وما أن ظفروا به حتي تعدوا عليه بالضرب بأسلحة بيضاء شوم تالية الوصف، فأحدثوا إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه والمرفق بالأوراق، قاصدين من فعلتهم إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين أحدثوا عمدا إصابة المجني عليه أشرف إبراهيم محمود بالأسلحة البيضاء- السابق الإشارة إليها بالبند عاليه- وذلك إبان ارتكاب جريمتهم محل الوصف أولا فأعجزوه عن أداء أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن 20 يوما على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزوا وحازوا بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية أسلحة بيضاء شوم على النحو المبين بالتحقيقات.

كما قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة التاسعة بالسجن المؤبد غيابيا لعاطل، لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة حشيش وهيروين بدائرة قسم شرطة أول العبور.

صدر الحكم برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر، وأحمد شحاته هلال، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري.

أمر الإحالة فى القضية