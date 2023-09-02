أصيب 8 أشخاص، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارتين بقرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

تلقى اللواء مدير أمن قنا إخطارا من العمليات يفيد إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بقرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا، ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارات إسعاف لنقل المصابين.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم.

وفى سياق اخر فقد قرر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، تجديد حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي وتغير العملات المحلية لعملات أجنبية.

ونجحت مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن في ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تكثيف المرورات بكافة دوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") حال استقلالهما سيارة بدائرة القسم، وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية".

بمواجهتهما بناء على توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة اعترفا بمزاولتهما نشاطا ًغير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت بمعاقبة المتهم "ب.ج ع"عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار فى الحشيش بدائرة مركز ساقلته.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز ساقلته عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته 15 قطعة من الحشيش كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالإتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.