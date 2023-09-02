تشيلسي يتعادل مع نوتينجهام فورست في الشوط الأول

سيطر التعادل السلبي بدون أهداف على الشوط الأول من مواجهة تشيلسي أمام نوتينجهام فورست، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

وسيطر البلوز على مجريات المباراة، حيث جاءت نسبة الاستحواذ 69% لـ تشيلسي، مقابل 31% لصالح نوتينجهام.

وكان ماوريسيو بوكيتينو قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: سانشيز

الدفاع: ديساسي - سيلفا - كولويل

الوسط: جوستو - جالاجير- كايسيدو - تشيلويل.

خط الهجوم: إنزو فيرنانديز - رحيم سترلينج - نيكولاس جاكسون.

وكان تشيلسي قد نجح في تحقيق الفوز على نوتنجهام بواقع سبعة انتصارات متتالية، وتعادلين ببطولة الدوري الإنجليزي الموسم الماضى.

بينما تعرض تشيلسي للخسارة فى أخر 9 لقاءات خاضها أمام نوتنجهام بجميع المسابقات، منذ الهزيمة عام 1997 بتيجة هدفين دون رد.

ولعب الموج الأزرق 3 مباريات منذ انطلاق بطولة البريميرليج الموسم الحالى 2023 ـ 2024، حقق الفوز فى مباراة، وخسر لقاء،وتلقى الهزيمة فى مواجهة أخرى، لمتلك 3 نقاط بترتيب جدول المسابقة.