مانشستر سيتي يتقدم على فولهام في الشوط الأول بهدف مثير

أنتهى الشوط الأول بين مانشستر سيتي وفولهام بالتعادل الإيجابي بهدف لكلاهما في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب الاتحاد في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز ألفاريز هدف مانشستر سيتي الأول في الدقيقة 31 قبل أن يرد فولهام سريعا بتسجيل هدف التعادل عبر لاعبه تيم ريام بعدها بدقيقتين فقط.

قبل أن يسجل أكي هدف التقدم لصالح السيتي عبر رأسية سكنت شباك فولهام، قبل أن تؤكد تقنية الفيديو أن الهدف سليم.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمباراة فولهام

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

الدفاع: كايل ووكر – روبن دياش – مانويل أكانجي – ناثان أكي

الوسط: رودري – ماتيو كوفاسيتش – فيل فودين

الهجوم: جيريمي دوكو – إرلينج هالاند – خوليان ألفاريز.

موعد مباراة مانشستر سيتي لمباراة فولهام في الدوري الإنجليزي

تبدأ أحداث المباراة مساء اليوم السبت في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة ، و5 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و6 مساء بتوقيت الإمارات .