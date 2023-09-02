السبت 02 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

توتنهام يتقدم على بيرنلي في الشوط الأول

توتنهام وبيرنلي
توتنهام وبيرنلي

شهد الشوط الأول من مواجهة بيرنلي أمام توتنهام، تقدم السبيرز بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن الجولة الرابعة من عمر الدوري الإنجليزي لهذا الموسم 2023/2024.

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تقدم لايلي فوستر لبيرنلي في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط، بينما تعادل سون هيونج مين للسبيرز في الدقيقة 16، فيما نجح كريستيان روميرو في التقدم لتوتنهام في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

ويلعب بيرنلي اللقاء بدون رصيد من النقاط بعدما ان لعب مباريات خسر الاولى امام مانشيستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل لاشىء والثانية امام استون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف والمباراتين كانتا على ملعبه ووسط جماهيره و تأجلت مباراته في الجولة الثانية امام لوتون تاون .

فيما دخل توتنهام اللقاء ولديه 7 نقاط، حيث بدأ الموسم بشكل جيد بالتعادل مع برينتفورد خارج ملعبه في الجولة الاولى ثم الفوز الأهم على مانشيستر يونايتد في الجولة الثانية بهدفين ثم تكرار الفوز بنفس النتيجة على بورنموث في الجولة الثالثة .

يذكر أن بيرنلي ألتقى بتوتنهام في ٩٠ مباراة بجميع المسابقات الرسمية فاز بيرنلي في ٣٢ مباراة وتعادل الفريقين في ٢١ مباراة وفاز توتنهام في ٣٧ مباراة وسجل بيرنلي ١٣٦ هدف بينما سجل توتنهام ١٦٥ هدف .

اما بينما على صعيج المواجهات التي جمعت الفريقين على ملعب بيرنلي فبلغت ٤٦ مباراة فاز بيرنلي في ٢٢ مباراة وفاز السبيرز في ١١ مباراة وتعادلا في ١٣ مباراة وسجل مهاجمو بيرنلي ٨٦ هدف واستقبلت شباكهم ٦١ هدف .

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