رئيس جامعة المنصورة يتفقد مصيف العاملين بمدينة جمصة

تفقد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم السبت، عمليات تطويروتحديث مصيف العاملين بالجامعة بمدينة جمصة فى اطار المتابعة المستمرة لعمليات تطوير المنشآت الجامعية،

بحضور الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة والمستشار الهندسي لرئيس الجامعة



وحرص رئيس الجامعة، على متابعة ما تم انجازه من تطوير ورفع كفاءة الوحدات بالمصيف لتكون بالشكل اللائق بالعاملين بالجامعة.

وشدد على سرعة الإنتهاء من أعمال رفع الكفاءة وتطوير الوحدات فى القريب العاجل ليكون المصيف جاهزا من كافة التجهيزات لاستقبال العاملين بالجامعة، مشيرًا إلى حرص إدارة جامعة المنصورة على توفير أوجه الرعاية الاجتماعية للعاملين وأسرهم وتوفير كافة الخدمات الممكنة وتوفير سبل الراحة خلال تواجدهم بوحدات المصيف.



الجدير بالذكر أن مصيف العاملين بمدينة جمصة تم انشائه على مساحة ٥٠٠ متر مربع ويضم أربعة أدوار الدور الأول عبارة عن ١١ غرفة كل غرفة بها مطبخ وحمام و الثلاثة الأدوار العليا تضم ١٨ وحدة كل وحدة عبارة عن شقة بها غرفتين ومطبخ وحمام والمصيف به حديقة أمامية وخلفية ومنطقة العاب أطفال.