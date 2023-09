معاهد البحر الأحمر الأزهرية تواصل فعاليات برنامج تنمية المهارات للغة الإنجليزية

يواصل معلمي ومعلمات اللغة الإنجليزية بمعاهد البحر الأحمر الأزهرية، تنفيذ فعاليات برنامج تنمية المهارات التربوية لمادة اللغة الإنجليزية بمعاهد المنطقة، تحت رعاية الدكتور محمد حسانين عبد اللاه، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، وإشراف منى محفوظ، موجه عام اللغة الانجليزية بديوان عام المنطقة.

يأتي ذلك في إطار تنمية مهارات اللغة الانجليزية لطلاب وطالبات معاهد البحر الأحمر الأزهرية بمختلف المراحل التعليمية؛ باستخدام إستراتيجيات حديثة لتنمية مهارات الطلاب ومن أهمها ( How to form a question - How to write a paragraph - How to write an essay without mistakes - How to use subjective& objective pronouns ).

يذكر أن برنامج تنمية المهارات الأساسية للغة الإنجليزية قد انطلقت فعالياته؛ لتنمية مهارات اللغة الانجليزية (الإستماع- التحدث - القراءة - الكتابة)، ومن المقرر أن تستمر فعالياته حتى منتصف شهر سبتمبر الجاري.



وأعلنت الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، بدء تلقي طلبات الالتحاق بالبرنامج التأهيلي الملحق بالشهادة الإعدادية للعام 2023/ 2024م، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للعام 2023/2022، وذلك بداية من اليوم السبت الموافق 2023/9/2 م، حتى الخميس الموافق 2023/9/14.

وأوضح الدكتور محمد حسانين عبد اللاه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، أنَّ التقديم سيكون متاحًا للطلاب من خلال الإدارات التعليمية التابع لها الطالب، وذلك وفقًا للقواعد والشروط الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، وهي:

1- حصول الطالب على نسبة 70% من المجموع الكلي لدرجات الشهادة الإعدادية العامة.

2- ألا يقل مجموع الطالب في مادة اللغة العربية عن 65%.

3- حصول الطالب على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2022م.

4- اجتياز الطالب لاختبار البرنامج التأهيلي المعتمد من الأزهر الشريف؛ على أن يعقد لهم مع امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2023م.

وأضاف أحمد إبراهيم مدير إدارة الامتحانات، أنَّ التقديم يتم وفقا لنموذج طلب الالتحاق المرسل للإدارات التعليمية، موضحًا أن المستندات المطلوبة للتقديم للبرنامج التأهيلي الملحق بالشهادة الإعدادية هي:

1- تقديم أصل الشهادة الابتدائية العامة أو مستخرج رسمي منها.

2- تقديم أصل الشهادة الإعدادية العامة.

3- تقديم أصل شهادة الميلاد.