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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جويلي في ميت عقبة

الزمالك في "ورطة".. أين رجال الأعمال؟

مصطفى جويلي
مصطفى جويلي

كشف الناقد الرياضي مصطفى جويلي العديد من الملفات التي يعاني منها الزمالك خلال الفترة الحالية، بعد رحيل مجلس الإدارة برئاسة مرتضي منصور، خلال الأسابيع القليلة الماضية.

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وأكد جويلي في برنامجه "جويلي في ميت عقبة" المُذاع عبر قناة "الوفد"، أن الأزمات المالية تضرب القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية، حيث قدمت كافة الألعاب عدد من الشكاوى حول عدم صرف رواتبهم، مما جعلهم يعانون من سوء أحوالهم.

وأشار الناقد الرياضي إلى أن هناك عدد من رجال الأعمال المنتمين لنادي الزمالك أكدوا قبل رحيل مرتضي منصور أن فور رحيل المجلس سيبدأون في التدخل لحل أزمات النادي المالية، وعلى رأسها أزمة غرامة شيكابالا وسبورتنج لشبونة، والتي تعرض بسببها الفريق الأول لكرة القدم لإيقاف القيد.

وشدد على أن كل ما قاله رجال الأعمال الزملكاوية حول وقوفهم بجانب النادي لم يحدث، حيث يستمر إيقاف قيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بجانب عصف الأزمات المالية بالقلعة البيضاء.

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