مواعيد مواجهات ليفربول في بطولة الدوري الأوروبي

حجز ليفربول مقد في بطولة الدوري الأوروبي لهذا الموسم 2023/2024، بعدما حل في المركز الخامس بالدوري الإنجليزي للموسم الماضي 2022/2023.

وكشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن مباريات دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي، بعد إجراء قرعة المسابقة بالأمس، الجمعة، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة "نيون" السويسرية، وأسفرت عن وقوع ليفربول ضمن المجموعة الخامسة.

وشملت مجموعة ليفربول كل من لاسك النمساوي، رويال يونيون سانت خيلويزي البلجيكي، تولوز الفرنسي، وذلك في المجموعة الخامسة.

مواعيد مباريات ليفربول في الدوري الأوروبي

الجولة الأولي

لاسك يواجه ليفربول، على ملعب لينز، في الـ 21 من سبتمبر، والتي تنطلق في الثامنة من مساءً.

الجولة الثانية

ليفربول يلتقي بـ يونيون سانت خيلويزي، والتي يستضيفها ستاد أنفيلد، حيث ستنطلق في العاشرة من مساء الـ 5 من أكتوبر.

الجولة الثالثة

ليفربول يواجه تولوز، والتي يشهدها أنفيلد، في المباراة التي تنطلق في العاشرة من مساء الـ 26 من أكتوبر المقبل.

الجولة الرابعة

تولوز يلعب أمام ليفربول، والتي يشهدها ملعب TFC، في السابعة من مساء التاسع من نوفمبر المقبل.

الجولة الخامسة

ليفربول ضد لاسك، يستضيفها ملعب أنفيلد، في السابعة من مساء الـ 30 من نوفمبر.

الجولة السادسة

يونيون سانت خيلويزي وليفربول ، ملعب جوزيف مارين، في السابعة من مساء الـ 14 من ديسمبر المقبل.