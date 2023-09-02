السبت 02 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مواعيد مواجهات ليفربول في بطولة الدوري الأوروبي

ليفربول
ليفربول

حجز ليفربول مقد في بطولة الدوري الأوروبي لهذا الموسم 2023/2024، بعدما حل في المركز الخامس بالدوري الإنجليزي للموسم الماضي 2022/2023.

txt

مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الاسباني

وكشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن مباريات دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي، بعد إجراء قرعة المسابقة  بالأمس، الجمعة، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة "نيون" السويسرية، وأسفرت عن وقوع ليفربول ضمن المجموعة الخامسة.

وشملت مجموعة ليفربول كل من لاسك النمساوي، رويال يونيون سانت خيلويزي البلجيكي، تولوز الفرنسي، وذلك في المجموعة الخامسة.

مواعيد مباريات ليفربول في الدوري الأوروبي

الجولة الأولي

لاسك يواجه ليفربول، على ملعب لينز، في الـ 21 من سبتمبر، والتي تنطلق في الثامنة من مساءً.

الجولة الثانية

ليفربول يلتقي بـ يونيون سانت خيلويزي، والتي يستضيفها ستاد أنفيلد، حيث ستنطلق في العاشرة من مساء الـ 5 من أكتوبر.

الجولة الثالثة

ليفربول يواجه تولوز، والتي يشهدها أنفيلد، في المباراة التي تنطلق في العاشرة من مساء الـ 26 من أكتوبر المقبل.

الجولة الرابعة

تولوز يلعب أمام ليفربول، والتي يشهدها ملعب TFC، في السابعة من مساء التاسع من نوفمبر المقبل.         

الجولة الخامسة

ليفربول ضد لاسك، يستضيفها ملعب أنفيلد، في السابعة من مساء الـ 30 من نوفمبر.

الجولة السادسة

يونيون سانت خيلويزي وليفربول ، ملعب جوزيف مارين، في السابعة من مساء الـ 14 من ديسمبر المقبل.

مواد متعلقة

محمد صلاح يفجر غضب الأهلي (خاص)

ستيرلينج يقود تشكيل تشيلسي الرسمي أمام نوتينجهام