محافظ المنيا: عودة العمل بالنظام المعتاد بالوحدات المحلية غداً الأحد

أكد اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا، انتهاء قرار عمل الموظفين بنظام الـ " الأون لاين " من المنزل ، وذلك إبتداء من غداً الأحد3 سبتمبر الجارى، وعودة الموظفين للعمل بالنظام العادى بجميع الوحدات المحلية، ومديريات الخدمات بالمحافظة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وموافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه المنعقد بتاريخ 30 أغسطس 2823.

وشدد المحافظ، على استمرار كافة الإجراءات والتدابير اللازمة بترشيد استهلاك الكهرباء، بجميع المبانى والمقرات الحكومية، موجها رؤساء المراكز والأحياء ، بالمرور الميداني لمتابعة تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، في المرافق الحكومية والطرق، ومدى التزام المباني الحكومية، والمنشآت العامة بخفض الإضاءة، طوال ساعات العمل الرسمية والإلتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها، عقِب انتهاء ساعات العمل الرسمية.