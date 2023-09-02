عيار طائش ينهي حياة عريس بالمنيا

لفظ شاب مقيم بمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، أنفاسه الأخيرة قبل زفافه بأيام قليلة، إثر إصابته بطلق ناري طائش أثناء مشاجرة بالأسلحة النارية .

الحزن خيم على الأهالي والأقارب والجيران على مقتل الشاب مصطفى مجدي طلب ، والذي فارق الحياة قبل حفل زفافه بأيام، السواد والحزن الكبير وبكاء الأخوات والأصدقاء لما يتمتع به القتيل من طيبة وحسن خلق مع الجميع ، لتميزه في رياضة كمال الأجسام، وخريج كلية الحقوق ويعمل محاميا.

وأكدت مصادر من الأهل والجيران ، أن الشاب كان محبوبا من الجميع، وأنه كان قد أنهى كل الإستعدادات لإقامة حفل زفافه، حيث قام بطباعة بطاقات الدعوة لزفافه ، ووزعها على الأهل والأصدقاء إستعدادًا لحفل الزفاف ، الذي كان سيقام خلال أيام قليلة، وأوضحت المصادر، أن سبب الوفاة، بطلق ناري اثر نشوب مشاجرة بالأعيرة النارية، الي ان طلقة طائشه انهت حياه مصطفى وسط بركة من الدماء.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا ، قد تلقت إخطارا يفيد بمقتل الشاب مصطفى مجدى بطلق ناري خلال مشاجرة بالأسلحة النارية ، وتم ايداع جثته، بمشرحة مستشفى المنيا العام، تحت تصرفات النيابة العامة ، وامرت النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعي ومفتش صحة المركز ، لبيان وجود شبهه جنائية في الوفاة من عدمه.

وفرضت قوات الأمن بمركز شرطة بني مزار كردون امنى بمحيط الواقعة، وتجرى اعمال التحريات الأولية للوقوف علي اسباب الواقعة، مع سؤال الشهود العيان وأسرة المجني عليهم.