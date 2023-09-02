إصابة 100 في اشتباكات بين طالبي اللجوء الإرتريين والشرطة الإسرائيلية (شاهد)

اندلعت اشتباكات عنيفة بين الإرتريين طالبي اللجوء وبين قوات الشرطة الإسرائيلية، في جنوب تل أبيب، صباح اليوم السبت، على خلفية اعتراضهم على تنظيم مؤتمر للإرتريين داعمي نظام بلادهم في تل أبيب.

ووثق مقطع فيديو "العربية"، اليوم السبت، يرصد لقطات من الاشتباكات وإصابة أكثر 100 شخص.

ونصبت الشرطة حواجز وسواتر حديدية في منطقة "يد حروتسيم" لمنع المتظاهرين من الوصول إلى قاعة المؤتمر المزمع عقده فيها، إلا أن المتظاهرين نجحوا باختراق الحواجز وأفسدوا القاعة وما حولها.

واندلعت مواجهات عنيفة إلى حد إطلاق النار على يد الشرطة ما أدى لإصابة 100 شخص بينهم 15 مصابا بحالة خطيرة، فيما أُصيب 27 شرطيا بجراح بين طفيفة ومتوسطة على حد زعم الشرطة.

وقعت هذه الاشتباكات خلال تفريق رجال الشرطة لمظاهرة نظمها معارضون للنظام الاريتري ضد اقامة حدث للسفارة بتل ابيب

أُصيب أكثر من 100 شخص على الأقل بينها 12 إصابة خطيرة، اليوم السبت، خلال اشتباكات عنيفة وقعت في "تل أبيب" بين طالبي لجوء من إريتريا في احتجاج ضد النظام في بلدهم.

وبحسب موقع "i24NEWS"، فقد ألقى المتظاهرون الحجارة والألواح الخشبية تجاه قوات شرطة الاحتلال الذين بدأوا بتفريقهم من خلال استخدام الرصاص الحي وسيارات المياه وقنابل الغاز المسيلة للدموع.

وذكرت مواقع عالمية، أنه أصيب 114 شخصا على الأقل بينها 9 إصابات خطيرة و13 اصابة متوسطة والباقي طفيفة اليوم السبت خلال اشتباكات عنيفة وقعت بمدينة تل أبيب وسط إسرائيل بين طالبي لجوء من اريتريا في احتجاج ضد النظام في بلدهم، المتظاهرون ألقوا الحجارة والألواح الخشبية تجاه رجال الشرطة الذين بدأوا بتفريقهم من خلال استخدام أدوات تفريق الجموع ـ اضافة لذلك قام المحتجون بتخريب دوريات الشرطة، الدكاكين ومصالح على طول الطريق وحتى أنهم قاموا بإحراق أحد الملاهي، كما أدت هذه الاشتباكات إلى إصابة 30 شرطيا.

https://www.youtube.com/shorts/Ja-A0vG9WHg?feature=share