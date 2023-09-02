تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمباراة فولهام في الدوري الإنجليزي

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن التشكيل الذي يخوض به مباراة فولهام مساء اليوم السبت في المباراة المرتقبة على ستاد الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ4 في الدوري الإنجليزي.

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تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمباراة فولهام

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

الدفاع: كايل ووكر – روبن دياش – مانويل أكانجي – ناثان أكي

الوسط: رودري – ماتيو كوفاسيتش – فيل فودين

الهجوم: جيريمي دوكو – إرلينج هالاند – خوليان ألفاريز.

موعد مباراة مانشستر سيتي لمباراة فولهام في الدوري الإنجليزي

تبدأ أحداث المباراة مساء اليوم السبت في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة ، و5 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و6 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي لمباراة فولهام

تذاع المباراة على الهواء مباشرة على قنوات بي ان سبورت 1 بتعليق خالد الحدي ليكون معلقًا وواصفًا على أحداث المباراة.