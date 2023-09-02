السبت 02 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محمد صلاح يفجر غضب الأهلي (خاص)

محمد صلاح
محمد صلاح

تفجرت ثورة غضب النادي الأهلي بسبب قرار الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا بإعفاء محمد صلاح قائد الفراعنة ونجم ليفربول الإنجليزي من مواجهة إثيوبيا يوم الجمعة المقبل في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 بالقاهرة.

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وقال مصدر بالنادي الأهلي لـ"بوابة الوفد" إنه سيتم إرسال خطاب رسمي لاتحاد الكرة حول السياسة التي يدار بها المنتخب الوطني في الفترة الحالية.

 

وأشار إلى أن الأهلي طلب إعفاء لاعبيه من معسكر شهر سبتمبر الجاري بسبب ارتباطه بخوض مواجهة رسمية ضد اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر الجاري في السعودية ببطولة كأس السوبر الأفريقي.

 

وأكد أن المنتخب رفض وتمسك باستدعاء الرباعي محمد عبد المنعم ومحمد هاني وحارس المرمى محمد الشناوي ومروان عطية لاعبي الأهلي بداعي أهمية مواجهة إثيوبيا في التصنيف الدولي للمنتخبات بحسب تأكيد محمد غرابة مدير المنتخب الوطني.

 

وأوضح أن قرار إعفاء صلاح يتناقض مع تصريحات غرابة ويؤكد سياسة الكيل بمكيالين التي يتبعها الجهاز الفني للمنتخب.

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