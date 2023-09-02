ستيرلينج يقود تشكيل تشيلسي الرسمي أمام نوتينجهام

أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، عن تشكيل فريقه أمام نوتينجهام فورست، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر البريميرليج لهذا الموسم 2023/2024.

وتقرر انطلاق مواجهة البلوز أمام نوتينجهام فورست في الخامسة من مساء اليوم، في المباراة التي يشهدها ملعب ستامفورد بريدج معقل تشيلسي.

تشكيل تشيلسي أمام نوتينجهام

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: ديساسي - سيلفا - كولويل

خط الوسط: جوستو - جالاجير- كايسيدو - تشيلويل.

خط الهجوم: إنزو فيرنانديز - رحيم سترلينج - نيكولاس جاكسون.

تاريخ مباريات تشيلسي ونوتينجهام

ونجح تشيلسي في تحقيق الانتصار على نوتنجهام بواقع سبعة انتصارات متتالية، وتعادلين ببطولة الدوري الإنجليزي الموسم الماضى.

فيما تلقي تشيلسي للخسارة فى أخر 9 لقاءات خاضها أمام نوتنجهام بجميع المسابقات، منذ الهزيمة عام 1997 بتيجة هدفين دون رد.

وخاض البلوز 3 مباريات منذ انطلاق بطولة البريميرليج الموسم الحالى 2023 ـ 2024، حقق الفوز فى مباراة، وخسر لقاء،وتلقى الهزيمة فى مواجهة أخرى، لمتلك 3 نقاط بترتيب جدول المسابقة.

في سياق متصل، تقدم نوتنجهام فورست بعرضًا بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني لشراء تريفوه تشالوباه، إنه أحد اللاعبين الذين عرضهم تشيلسي على فورست عندما كانوا يجرون محادثات بشأن برينان جونسون