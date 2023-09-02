توتنهام بالقوة الضاربة أمام بيرنلي بالدوري الإنجليزي

أعلن الجهاز الفني لتوتنهام الإنجليزي عن تشكيل الفريق أمام بيرنلي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي لهذا الموسم 2023/2024.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة بيرنلي أمام توتنهام في الخامسة من مساء اليوم، والتي يشهدها ملعب تورف مور.

تشكيل توتنهام

حراسة المرمى: فيكارو.

الدفاع: بيدرو بورو، رومارو، فان دي فان، أودجو.

الوسط: سار، بيسوما، ماديسون.

الهجوم: كولوسوفسكي، سون، سولمون.

تشكيل توتنهام

ويخوض بيرنلي اللقاء بدون رصيد من النقاط بعدما ان لعب مباريات خسر الاولى امام مانشيستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل لاشىء والثانية امام استون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف والمباراتين كانتا على ملعبه ووسط جماهيره و تأجلت مباراته في الجولة الثانية امام لوتون تاون .



في المقابل، يدخل توتنهام المباراة ولديه 7 نقاط، حيث بدأ الموسم بشكل جيد بالتعادل مع برينتفورد خارج ملعبه في الجولة الاولى ثم الفوز الأهم على مانشيستر يونايتد في الجولة الثانية بهدفين ثم تكرار الفوز بنفس النتيجة على بورنموث في الجولة الثالثة .



الجدير بالذكر أن بيرنلي ألتقى بتوتنهام في ٩٠ مباراة بجميع المسابقات الرسمية فاز بيرنلي في ٣٢ مباراة وتعادل الفريقين في ٢١ مباراة وفاز توتنهام في ٣٧ مباراة وسجل بيرنلي ١٣٦ هدف بينما سجل توتنهام ١٦٥ هدف .

اما في المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب بيرنلي فبلغت ٤٦ مباراة فاز بيرنلي في ٢٢ مباراة وفاز السبيرز في ١١ مباراة وتعادلا في ١٣ مباراة وسجل مهاجمو بيرنلي ٨٦ هدف واستقبلت شباكهم ٦١ هدف .