السبت 02 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

قائمة منتخب السعودية بقيادة مانشيني في معسكر سبتمبر

منتخب السعودية
منتخب السعودية

كشف روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي، قائمة الأخضر للمشاركة في المعسكر التحضيري لشهر سبتمبر المقرر له غدا الأحد في مدينة نيوكاسل، خلال التوقف الدولي المقبل.

ويستعد منتخب السعودية لمنافسات كأس آسيا التي ستقام في قطر خلال شهر يناير المقبل، ويقع المنتخب السعودي في المجموعة السادسة ومعه منتخبات عمان، قيرغستان، وتايلاند.
 

جاءت قائمة منتخب السعودية لمعسكر شهر سبتمبر على النحو التالي:


محمد العويس، نواف العقيدي، محمد اليامي، راغد النجار، أحمد شراحيلي، علي البليهي، سلطان الغنام، أحمد بامسعود، سعود عبدالحميد، ياسر الشهراني، عبدالإله العمري، حسان تمبكتي، رياض شراحيلي، عبدالله الخيبري، علي هزازي، محمد كنو، سالم الدوسري، ناصر الدوسري، سامي النجعي، سميحان النابت، عبدالعزيز البيشي، عبدالرحمن غريب، فهد الرشيدي، فهد المولد، عبدالله الحمدان، فراس البريكان.
ويسافر منتخب السعودية إلى مدينة نيوكاسل غدا الأحد، عبر مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض.
يخوض منتتخب السعودية في الفترة من 3 سبتمبر وحتى 12 سبتمبر مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب كوستاريكا في الثامن من سبتمبر، وستكون الودية الثانية أمام منتخب كوريا في الثاني عشر من سبتمبر.
 

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