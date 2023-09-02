سوهاج تستقبل العام الدراسي ب528 مدرسة جديدة وصيانة 1181 قديمة

حظيت المنظومة التعليمية بمحافظة سوهاج، باهتمام غير مسبوق من قبل القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وانعكس ذلك على قطاع التعليم بشكل كبير من خلال بناء المدارس بالنجوع والقرى الأكثر احتياجا، وتوفير كافة الإمكانات التعليمية داخل تلك المدرس من أجل ضمان جودة تعليمية متميزة، وتطوير المنظومة التعليمية جاء لضمان تعليم جيد، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمتطلبات المجتمع وسوق العمل المحلي والدولى، ويسهم فى تخريج أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة .

من جانبه قال اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، أن قطاع الأبنية التعليمية بالمحافظة شهد طفرة غير مسبوقة خلال تولي الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا للجمهورية، حيث تم إنشاء 528 مدرسة جديدة بتكلفة 2 مليار و945 مليون جنيه، بجميع مدن وقرى المحافظة، خاصة تلك التى تشهد كثافة سكانية، كما تم الانتهاء من صيانة عدد 1181 مدرسة بتكلفة 743 مليون جنيه.

وأضاف محافظ سوهاج أن تلك الأرقام تعكس مدى اهتمام القيادة السياسية والحكومة بتحقيق التنمية الشاملة بسوهاج، وتوفير المتطلبات اللازمة للمواطنين، وعلى رأسها التعليم، والصحة، ومياه الشرب والصرف الصحي، مشيرا إلى أن المدارس الجديدة التى تم الإنتهاء منها ساهمت بشكل كبير فى تحسين جودة العملية التعليمية، وتقليل كثافة الفصول، لافتا إلى أن إستمرار العمل والبناء فى كافة القطاعات حتى الوصول لتحقيق التنمية الشاملة التى تحقق رضا المواطنين .

وقال المهندس السيد أبو عقيل مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، إن المحافظة شهدت إنشاء 491 مدرسة جديدة بنسبة 100%، وأن العمل جارى بـ 30 مدرسة أخرى، كما سيتم البدء فى إنشاء 7 مدارس بتكلفة 73 مليون جنيه، وأنه تم الإنتهاء من أعمال الصيانة الشاملة لعدد 776 مدرسة، والصيانة العاجلة لعدد 405 مدرسة أخرى بمختلف مدن وقرى سوهاج.

ومن إنجازات الحكومة فى قطاع التعليم والتى غيرت بشكل كبير شكل الواقع بنجوع وقرى ومراكز ومدن المحافظة، وساعدت أيضا بشكل كبير فى تطوير الأجيال الجديدة من خلال خلق مناخ تعليمى متميز للطلاب ما يلي:-

فى مدينة سوهاج تم إنشاء مدرسة سعد الله الإبتدائية، وتضم 6 فصول بتكلفه بلغت 2,540,833,25 بمساحة 1197، ومدرسة 25 يناير ببلصفورة تضم 10 فصول بتكلفه بلغت 2,912,018,6 على مساحة 2091، ومدرسة جزيرة شندويل الابتدائية وتضم 16 فصل بتكلفه بلغت 5,236,154,1 على مساحة 1282، ومدرسة نجع مطرود ت ا لغات وتضم 22 فصل بتكلفة 6,976,069,70 على مساحة 2319، ومدرسة نجع الدير ث ص بنين فصل بتكلفه 3,850,860,19 على مساحة 17837، ومدرسة مجمع عرابة أبو الدهب وتضم 24 فصل بتكلفة 6,891,250,41 على مساحة 4584، ومدرسة نجع الترامزة ت أ وتضم 8 فصول بتكلفة 2,769,949,8 على مساحة 1873، ومدرسة نجع أبو حمد وتضم 16 فصل بتكلفة 6,503,683,00 على مساحة 1500.

وفي مدينة أخميم شرق محافظة سوهاج، تم إنشاء مدرسة نجع مامن تعليم أساسي تضم 10 فصول بتكلفة 3022074.4، ومدرسة السلامونى ثانوى عام وتضم 6 فصول بتكلفة 2,689,578.2 على مساحة 2550، ومدرسة مناع رضوان ابتدائي وتضم 4 فصول بتكلفة 2,769,570.9 على مساحة 1920، ومدرسة ثانوي صناعى بالصوامعة شرق وتضم 34 بتكلفة 10,676,672.0 على مساحة 20851، ومدرسة الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بنين وتضم 7 فصول بتكلفة 7,483,173.94 على مساحة 9218.



وفى مدينة ساقلتة، تم إنشاء مدرسة الرياينه الحاجر ب ج وتضم 12 فصل بتكلفة 4,226,874.56 على مساحة 2401، ومدرسة محمود عبدالنعيم سليمان ع وتضم 6 فصول بتكلفة 5,404,158.75 على مساحة 1400، ومدرسة نجوع الرياينه ث وتضم 21 فصل بتكلفة 6,942,489.75 على مساحة 2079.





وفى مدينة المراغة، تم إنشاء مدرسة مجمع الغريزات الصباحية وتضم 10 فصول بتكلفة 3,250,924.0 على مساحة 3192، ومدرسة رجب محمد محمود ث وتضم 18 فصل بتكلفة 8,526,157.50 على مساحة 1905، ومدرسة الغريزات ع بنين وتضم 7 فصول بتكلفة 2,693,522.2 على مساحة 2800، ومدرسة الغريزات ب ج وتضم 10 فصول بتكلفة 3,986,902.3 على مساحة 2964، ومدرسة الوقدة ت أ وتضم 11 فصلا بتكلفة 5,860,024.5 على مساحة 1400، ومدرسة السمارنه ج ت أ وتضم 11 فصلا بتكلفة 3,644,691.38 على مساحة 2894.



وفي مدينة طهطا، فتم إنشاء مدرسة مجمع الصفيحة، وتضم 9 فصول بتكلفة 3,405,252.5 على مساحة 1989، ومدرسة طهطا ثانوي بنين تضم 16 فصلا بتكلفة 4,247,667.66 على مساحة 9869، ومدرسة طهطا تضم 56 فصل بتكلفة 13,085,633.96 على مساحة 5000 متر، ومدرسة الصفيحة تضم 12 فصل بتكلفة 3,770,188.5 على مساحة 2750، ومدرسة الحريدية البحرية للتعليم الأساسي تضم 11 فصل بتكلفة 5,923,664.68 على مساحة 1400.



وفى مدينة طما تم إنشاء مدرسة سلامون ب الحديثة وتضم 8 فصول بتكلفة 5,729,969.84 على مساحة 1360، ومدرسة أم دومه ب م وتضم 12 فصل بتكلفة 3,480,579.24 على مساحة 2548، ومدرسة طما التربية الفكرية وتضم 8 فصول بتكلفة 11,893,315.17 على مساحة 1980، ومدرسة الشهيد محمود دياب الثانوية المشتركة بالمدمر وتضم 12 فصل بتكلفة 5,951,460.36 على مساحة 3683، ومدرسة كوم العرب الرسمية لغات بطما وتضم 22 فصل بتكلفة 12,196,164.96 على مساحة 3004، ومدرسة التربية القومية ب وتضم 24 فصل بتكلفة 8,866,742.78 على مساحة 2025.



وفى مدينة جهينة تم إنشاء مدرسة محمد عبدالمطلب ب م وتضم 28 فصل بتكلفة 6,280,207.57 على مساحة 2324، ومدرسة أبو بكر الصديق ت أ وتضم 11 فصلا بتكلفة 6,078,207.57 على مساحة 2925.

وفى مدينة المنشاة، تم إنشاء مدرسة أولاد سلامه ت أ وتضم 18 فصل بتكلفة 4,352,514.82 على مساحة 3084، ومدرسة الدناقلة ث ص وتضم 9 فصول بتكلفة 2,697,253032 على مساحة 10479، ومدرسة الخنانسة غرب ع وتضم 9 فصول بتكلفة 3,543,083.72على مساحة 2368، ومدرسة نجع النواريز ت أ وتضم 6 فصول بتكلفة 2,834,045.72 على مساحة 1876، ومدرسة الكوامل قبلى ت أ وتضم 11 فصلا بتكلفة 3,390,829.90 على مساحة 4695، ومدرسة الشيخ علام ت ا وتضم 11 فصلا بتكلفة 6,023,349.14 على مساحة 3096، ومدرسة العهد الجديد وتضم 19 فصل بتكلفة 5,185,315.19 على مساحة 2727، ومدرسة المنشاه الثانوية بنات وتضم 6 فصول بتكلفة 2,857,918.25 على مساحة 3483، ومدرسة 30 يونيو ت أ وتضم 9 فصول بتكلفة 5,374,620.16 على مساحة 2156.

وفى مدينة جرجا، تم إنشاء مدرسة الطود، وتضم 8 بتكلفة 2,874,221.89 على مساحة 2279، ومدرسة بيت علام ث وتضم 9 فصول بتكلفة 4,180,353.4 على مساحة 3569، ومدرسة الجواهين تعليم أساسى وتضم 6 فصول بتكلفة 3,960,901.81 على مساحة 3000، ومدرسة الشيماء ع ب وتضم 8 فصول بتكلفة 2,817,992.61 على مساحة 3400، ومدرسة أم المؤمنين وتضم 7 فصول بتكلفة 3,145,707.1 على مساحة 2363، ومدرسة نجع أحمد عبدالمنعم تعليم أساسى وتضم 11 فصل بتكلفة 3,253,691.62 على مساحة 2195، ومدرسة طارق بن زياد الرسمية لغات المتميزة وتضم 8 فصول بتكلفة 7,039,577.4 على مساحة 8603، ومدرسة نجع على بهنس وتضم 11 فصل بتكلفة 3,684,023.7 على مساحة 1916، ومدرسة أولاد غازى الرسمية لغات وتضم 22 فصل بتكلفة 343,976.72 على مساحة ٢218، ومدرسة العوامر بحرى وتضم 13 فصول بتكلفة 3,104,528,5 على مساحة 2280، ومدرسة محلج جرجا الرسمية لغات وتضم 22 فصل بتكلفة 7,824,321.18 على مساحة 2300.

ومدرسة الزواتنة للتعليم وتضم 16 فصل بتكلفة 4149796.93 على مساحة 2329، ومدرسة نجع الغباشى للتعليم وتضم 10 فصول بتكلفة 4,185,690.12 على مساحة 2426، ونجع الحرامى الابتدائية وتضم 10 فصول على مساحة 2143، ومدرسة العوامر قبلى تعليم أ وتضم 13 فصل بتكلفة 4,251,855.52 على مساحة 2356، ومدرسة جرجا الفنية بنات وتضم 21 فصل بتكلفة 11,687,599.58 على مساحة 6154، ومدرسة بيت علام وتضم 24 بتكلفة 6,128,235.6 على مساحة 3780، ومدرسة البربا وتضم 4 فصول بتكلفة 2,380,624.4 على مساحة 2572، ومدرسة نجع الطينة ب وتضم 11 فصلا بتكلفة 5,312,832.4 على مساحة 3105، ومدرسة أولاد بهيج ع وتضم 23 فصل بتكلفة 5,550,464.6 على مساحة 2982، ومدرسة بيت علام ع وتضم 9 فصول بتكلفة 5,293,260.1 على مساحة 1900.









ومدينة البلينا تم إنشاء مدرسة منشأة برديس وتضم 11 فصلا بتكلفة 2,922,723.24 على مساحة 2631، ومدرسة بنى حلوة ت أ وتضم 11 فصلا بتكلفة 3,343,149.99 على مساحة 2975، ومدرسة نجع الحرجة بالقرعان وتضم 12 فصل بتكلفة 3,371,017.3 على مساحة 2830، وادارة البلينا بتكلفة 8,009,584.5، ومدرسة برخيل ب ج وتضم 14 فصل بتكلفة 4,037,026.56 على مساحة 2163، ومدرسة برديس بنات وتضم 6 فصول بتكلفة 3,048,974.59 على مساحة 6130، ومدرسة مؤسسة منشأة برديس ب م وتضم 8 فصول بتكلفة 2,761,137.27 على مساحة 2508، ومدرسة برديس ع بنات وتضم 6 فصول بتكلفة 2,729,495.74 على مساحة 2594، ومدرسة يعقوب ت أ وتضم 12 فصل بتكلفة ٤، ٠١٩، ٠٦٦.٨٥ على مساحة ٣٥١٠، ومدرسة برديس ب وتضم ٩ فصول بتكلفة 4,224,7045 على مساحة 1799، ومدرسة أولاد عليو ث عامة وتضم 8 فصول بتكلفة 3,731,75207 على مساحة 3863 .

وفى مدينة دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، تم إنشاء مدرسة المرحوم عبدالرحمن محمد حسانين وتضم 15 فصل بتكلفة 5,245,921.2 على مساحة 1400، ومدرسة الشيخ أحمد رضوان ت أ وتضم 11 فصلا بتكلفة 3,376,660.1 على مساحة 3569، ومدرسة نجع بنى حرب ت أ وتضم 8 فصول بتكلفة 1,076,785.25 على مساحة 1885، ومدرسة عرب الصبحة ع م وتضم 6 فصول بتكلفة 2,957,547.6 على مساحة 2804، ومدرسة ناصر ب وتضم 19 فصل بتكلفة 4,990,023.87 على مساحة 4171، ومدرسة عبدالودود أحمد على ث وتضم 6 فصول على مساحة 6972، ومدرسة الخيام ب وتضم 16 فصل بتكلفة 5,326,887.06 على مساحة 1929، ومدرسة أولاد الشيخ شرق ب ج وتضم 24 فصل بتكلفة 7,226,013.24 على مساحة 2168، ومدرسة دير النغاميش ع وتضم 12 فصل بتكلفة 4,004,066.1 على مساحة 2669.