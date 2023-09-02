محمد الطبولي: مبادرة المغتربين المصريين للسيارات مميزة وساهمت فى زيادة الحصيلة الدولارية لمصر

أكد ناصح محمد الطبولي والمعروف بالمعلم الطبولي، أن السوق المصري للسيارات حقق نجاحا ملحوظا خلال الشهور القليلة الماضيه رغم ارتفاع اسعار الدولار ، لافتا الى ان العالم أجمع يعاني من أزمة ارتفاع أسعار السيارات وليس السوق المصري فقط.

وأضاف ناصح الطبولي خلال مكالمة هاتفيه لاحدى برامج التوك شو، أنه سعيد بمبادرة المغتربين المصريين للسيارات. التي أقرتها وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مؤكدًا أنها ساهمت فى زيادة الحصيلة الدولارية لمصر من الدولار عن طريق ودائع المصريين التي يدفعونها للسيارة.

وتابع ناصح محمد الطبولي أن المصريين بالخارج يشكرون بلدهم مصر لتوفير تلك الامكانية لهم مؤكدين أنهم يفتخرون بازدهار الاقتصاد حاليًا ويتمنون مزيدًا من التقدم.

وكان قد أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأمانته وصدقه وحرصه على توفير السيارات الأفضل لعملائه وبأقل سعر.