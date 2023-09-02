التشكيل الأغلى في الميركاتو الصيفي 2023

انتهى الميركاتو الصيفي في أوروبا أمس الجمعة، وشهد العديد من الصفقات القوية التي أبرمت في سوق الانتقالات.



يأتي الدوري الإنجليزي على قمة الأكثر إنفاقا في الميركاتو الصيفي، خاصةً نادي تشيلسي الذي صرف الكثير من الأموال.



بلغت قيمة الصفقات التي تم أبرامها إلى 788.2 مليون جنيه إسترليني، بعدما تعاقد تشيلسي مع الإكوادوري مويسيس كايسيدو، المنضم إلى تشيلسي مقابل 115 مليون إسترليني الذي يعتبر أغلى لاعب.



شهد تشكيل أغلى اللاعبين في الميركاتو الصيفي وجود 7 لاعبين من الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تواجد اثنين من الدوري الألماني، على رأسهم الثنائي هاري كين وكيم مين جاي لاعبي بايرن ميونخ.



ومن الدوري السعودي تواجد النجم البرازيلي نيمار دي سيلفا الذي أنتقل إلى الهلال من باريس سان جيرمان مقابل 86.3 مليون جنيه إسترليني، فيما شهد التشكيل وجود جود بيلينجهام من الدوري الإسباني.





تشكيل الأغلى في الميركاتو الصيفي:



-حراسة المرمى: أندريه أونانا (مانشستر يونايتد) مقابل 44 مليون إسترليني

- في الدفاع : بيدرو بورو (توتنهام 34.5 مليون) - ديساسي (تشيلسي 38.7 مليون) - كيم مين جاي (بايرن 43 مليونا) – جفارديول مدافع مانشستر سيتي مقابل 77 مليون.

- خط الوسط : كايسيدو (تشيلسي 115 مليونا) - ديكلان رايس (آرسنال - 105 ملايين) - بيلينجهام (ريال مدريد- 88.5 مليون)

- في الهجوم : جيريمي دوكو (المان سيتي 55.5 مليون) - نيمار (الهلال 86.3 مليون)، كين (بايرن ميونخ – 100 مليون).

