مودريتش أساسيا في تشكيل ريال مدريد ضد خيتافي بالدوري الإسباني

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، التشكيل الرسمي للملكي لمباراة خيتافي المقرر له بعد قليل ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري الإسباني، على ملعب سانتياجو بيرنابيو.



شهد التشكيل الأساسي تواجد لوكا مودريتش، بالإضافة خوسيلو في الهجوم.



تشكيل ريال مدريد لمباراة خيتافي:



في حراسة المرمى: كيبا.

في خط الدفاع: داني كارفاخال، أنطونيو روديجر، ديفيد ألابا، فران جراسيا.

في خط الوسط: لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، إدوارد كامافينجا، جودي بيلينجهام.

في خط الهجوم: رودريجو، خوسيلو.



مركز ريال مدريد في الدوري الإسباني:



يعتلي ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 9 نقاط، بعد نجح في تحقيق الانتصار في ثلاث مباريات، يأتي خلفه خيتافي في المركز 13 برصيد 4 نقاط.

