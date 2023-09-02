تطعيم عمال النظافة ضد الفيروسات بمطاي

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى برئاسة المحاسب هشام فايز شمال المنيا ، عن بدء تطعيم عمال هيئة التجميل والنظافة ضد فيروس الإلتهاب الكبدي الفيروسي B، وذلك حرصاً على سلامتهم وصحتهم لحمايتهم من الإصابة بالفيروسات، نتيجة التعامل المباشر مع النفايات والمخلفات، وذلك في ضوء تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالإهتمام بالعاملين بمنظومة النظافة وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لهم.

من جانبه، قال هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، إن الوحدة المحلية استقبلت فريق تطعيم مكافحة الفيروسات الكبدية بمقر الوحدة المحلية لمدينة مطاي ،حيث تنتقل فرق التطعيم من الإدارات الصحية لمقر الوحدات المحلية ، بهدف توفير الحماية اللازمة لعمال النظافة من الفيروس، لافتاً إلى أنه يجري تطعيم جميع عمال النظافة والتشجير ، على مستوى المركز والقرى بالجرعة الأولى ، و استكمال السلسلة التطعيمية لجميع العاملين بالثلاث جرعات ، لتغطية الفئة المستهدفة.