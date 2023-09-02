بنزيما يوجه رسالة لجماهير اتحاد جدة بعد الخسارة من الهلال

علق الفرنسي كريم بنزيما على الهزيمة الثقيلة التي تلقاها فريق اتحاد جدة من نظيره الهلال السعودي، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

ونشر المهاجم الفرنسي كريم بنزيما عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نعدكم بالعمل بشكلٍ أفضل في الفترة القادمة، شكرًا لكم على دعمكم لنا وسنعود أقوى".



وحسم الهلال الكلاسيكو بسيناريو مثير أمام الاتحاد بعدما قلب تأخره إلى فوز بأربعة أهداف لثلاثة، مساء الجمعة على ملعب عبدالله الفيصل ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري السعودي.

وكان الاتحاد نجح في الخروج من الشوط الأول متقدمًا بثلاثية أهداف مقابل هدف، قبل أن ينتفض الهلال في النصف الثاني من المباراة ويقلب الطاولة ويحسم الكلاسيكو في لقاء شهد تألق المهاجم الصربي السكندر ميتروفيتش بتسجيله “هاتريك”.