وكيل صحة الشرقية يتابع الخدمات الطبية بمستشفى مشتول السوق

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم السبت، جولة تفقدية استهدفت المرور على مستشفى مشتول السوق المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بها.

وتفقد وكيل وزارة الصحة، الأقسام الطبية المختلفة، وتم التأكد من تواجد الفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة، ومن التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية، والتأكد من توافر المخزون الكافي من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وحرص مسعود على تفقد قسم الكلى الصناعى، وحرص على الاستماع إلى مرضى الكلى أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، مكلفاً مدير عام الطب العلاجي بعمل اللازم نحو إجراء عملية تركيب وريد صناعي لإحدي مرضى الكلى، كما وجه مدير المستشفى بإرسال مندوب من المستشفى لإنهاء أي إجراءات متعلقة بقرارات علاج مرضى الكلى على نفقة الدولة، مع توفير كافة أصناف الأدوية الخاصة بالعلاج الشهرى للمرضى.

واطمئن وكيل وزارة الصحة، على الحالة الصحية للمرضى بقسم العناية المركزة للأمراض الباطنية والقلب، وقام بمناظرة الملفات الطبية والتأكد من تدوين كافة الإجراءات الطبية والتمريضية بالسجلات، ومن استكمال كافة العروض والفحوصات الطبية للمرضى، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم.

ووجه مسعود، إدارة المستشفى ورؤساء الأقسام الطبية بها، بضرورة المتابعة المستمرة لأحوال المرضى، والتكاتف بين الفرق الطبية لتعزيز وصول الخدمة الطبية للمرضى بشكل كامل وبجودة عالية، مع التشديد على متابعة أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية، وسرعة إصلاح أي أجهزة معطلة بالمستشفى.