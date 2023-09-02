وزير الرياضة يُشيد بأداء منتخب السلة رغم الخسارة أمام نيوزيلندا

أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بأداء منتخبنا الوطني للسلة رغم خسارته أمام منتخب نيوزيلندا في الثواني الأخيرة من المباراة، ويتأهل رسميًا للملحق العالمي المؤهل لأولمبياد باريس.

وبهذه النتيجة أنهى المنتخب مشاركته السابعة في كأس العالم لكرة السلة في المركز ال 19 من أصل 32 منتخب في البطولة؛ كأفضل مركز لمصر في كأس العالم منذ 1950، وأفضل مركز عربي والثاني أفريقيا في هذه النسخة.



وأشار الوزير أن اهتمام القيادة السياسية بالرياضيين بصورة غير مسبوقة بتوفير كل سُبل النجاح؛ انعكس على نظرة الاتحادات الدولية للرياضة بمصر، وهو الأمر الذي يعود بالنفع على الرياضة وممارسيها.

مصر تُنهي مشاركتها في كأس العالم وتحجز مقعدًا في ملحق الأولمبياد

وأنهى منتخب مصر الأول لكرة السلة، مشاركته في كأس العالم المقامة في الفلبين، بالخسارة أمام نيوزيلندا بنتيجة 88-86.

والتقى منتخب مصر بنظيره نيوزيلندا ظهر اليوم السبت، في آخر مبارياته بالمرحلة الترتيبية من بطولة كأس العالم.

ورغم انتهاء الفترة الأولى بتقدم الفراعنة بنتيجة 25-22، إلا أن منتخب نيوزيلندا نجح في العودة خلال الفترة الثانية، وأنهاها لصالحه بنتيجة 47-35.

وحاول منتخب مصر تقليص الفارق في الشوط الثاني، ولكن نيوزيلندا أنهت الفترة الثالثة في المقدمة بنتيجة 68-61، قبل أن يواصل تفوقه في الفترة الرابعة التي أنتهت لصالحه بنتيجة 88-86.

بهذه النتيجة ضمن منتخب مصر المشاركة بشكل رسمي في الملحق المؤهل إلى أولمبياد باريس 2024، والذي سيضم 24 منتخبًا يتأهل من بينهم 4 منتخبات إلى الأولمبياد.

