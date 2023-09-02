كاراسكو يضغط على أتلتيكو مدريد من أجل العرض السعودي

تخلف يانيك كاراسكو لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني اليوم السبت عن مران فريقه من أجل الضغط على ناديه بالموافقة على الرحيل إلى الشباب السعودي.



أكد اللاعب البلجيكي كاراسكو، لمدربه سيميوني، وأندريا بيرتا المدير الرياضي بالنادي الإسباني، أن العرض السعودي المقدم له بمثابة فرصة جيدة للغاية بالنسبة له.



لم يشارك كاراسكو مع لاعبي فريق أتلتيكو مدريد في التدريبات، ولفت سيميوني المدير الفني للأتلتي أن هناك إمكانية لرحيل اللاعب البلجيكي عن صفوف الروخي بلانكوس.



وسيغيب كاراسكو عن المشاركة مع فريقه أتلتيكو مدريد ضد إشبيلية غدا الأحد على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو، ومن المتوقع أن يشارك رودريجو ريكيلمي في التشكيلة الأساسية للفريق.



كما يغيب عن صفوف أتلتيكو مدريد، كوكي ريسوريكسيون وممفيس ديباي بسبب إصابات عضلية، وخوسيه ماريا خيمينيز، بسبب شرخ بعظم الساق، فضلا عن رينيلدو ماندافا، الذي يقضي المرحلة الأخيرة من عملية التعافي من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى.

