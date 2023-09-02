سجل المواجهات المباشرة بين باير ليفركوزن ودار مشتاد في الدوري الألماني

في تمام الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة يستضيف ملعب باي أرينا الخاص بفريق باير ليفركوزن مواجهة الفريق صاحب الملعب والجمهور منافسه الصاعد هذا الموسم دار مشتاد ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الألماني الممتاز( البوندزليجا ) .

يدخل بايرليفركوزن المباراة بعد ان حقق بداية مثالية لمشواره في الدوري بالفوز في مباراتين متتاليتين على الرغم من صعوبة مبارياته حيث فاز على اف سي لييبزيج بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم فوز كاسح على ملعب بروسيا مونشنجلادباخ بثلاثة أهداف مقابل لاشىء وهو ما يوضح قوة فريق بايرليفركوزن الساعي لمنافسة حقيقية هذا الموسم .

اما فريق دار مشتاد الصاعد هذا الموسم فقد كانت بدايته متعثرة بالخسارة مباراتين الاولى امام انتراخت فرانكفورت بهدف ثم خسارة كبيرة امام يونيون برلين على ملعب دار مشتاد بأربعة أهداف مقابل هدف ليدخل الفريق الزائر مبكرا في صراع البقاء في الدوري .

التقي بايرليفركوزن مع دارمشتاد اجمالا في تاريخهما في ستة مباريات فاز باير ليفركوزن في خمسة مباريات منها وفاز دار مشتاد في مباراة ولم يتعادلا وسجل بايرليفركوزن ١٣ هدف بينما سجل دار مشتاد ٦ أهداف. اما عن المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب باي ارينا فقد بلغت ٣ مباريات فاز الفريق صاخب الملعب في مباراتين و فاز دار مشتاد في الثالثة وسجل بايرليفركوزن ٦ أهداف و دار مشتاد ٥ أهداف.

وفيما يلي نستعرض نتائج المواجهات المباشرة التي جمعت بايرليفركوزن مع دار مشتاد في المباريات الرسمية :

٢١ أغسطس ١٩٨١ بايرليفركوزن - دار مشتاد : ٣ / ٢

١٦ فبراير ١٩٨٢ دار مشتاد - بايرليفركوزن : ١ / ٣

١٢ سبتمبر ٢٠١٥ بايرليفركوزن - دار مشتاد : ٠ / ١

١٣ فبراير ٢٠١٦ دار مشتاد - بايرليفركوزن : ١ / ٢

٥ نوفمبر ٢٠١٦ باير ليفركوزن - دار مشتاد : ٣ / ٢

٥ أبريل ٢٠١٧ دار مشتاد - بايرليفركوزن : ٠ / ٢