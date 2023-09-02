الأرصاد تكشف موعد ارتفاع درجات الحرارة (شاهد)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، موعد ارتفاع درجات الحرارة بعدما تحسنت بشكل نسبي في الأيام الماضية.

وقالت "غانم" خلال تصريحاتها عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، إن حالة الطقس تشهد تحسنا في الأحوال الجوية اعتبارا من أمس وحتى الثلاثاء القادم.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة بدأت تعود لمعدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، حيث تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 33 درجة.

التحسن يظهر خلال فترة الليل بصورة أكبر نظرا لنشاط الرياح والذي يساعد على تلطيف الأحوال الجوية، لافتة إلى أننا نشعر بالأجواء الحارة خلال فترة الظهيرة، وبخاصة على المناطق الجنوبية، حيث تسود أجواء شديدة الحرارة رطبة.

وأوضحت أن أيام الأربعاء والخميس والجمعة ستشهد درجات الحرارة ارتفاع طفيف، نتيجة التأثر بمرتفع الهند الموسمي، حيث ستصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 39 درجة، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة وهدوء سرعات الرياح.