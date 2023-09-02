كرفان متنقل.. حسن أشرف يستعرض تجربته في بيع سندوتشات

شارك الشاب حسن أشرف الملقب بـ "حسن أبو علي" صاحب كرفان بيع المأكولات الشعبية، قصة نجاحه في هذا المجال، مشيرا إلى أنه قام بتأسيس عمله الخاص وهو كرفان تجسيدًا لحلمه الذي بدأ في عام 2015.

وفي حديثه، أوضح "أبو علي"، أن شغفه ببيع المأكولات كان يرافقه منذ صغره، وكان دائمًا يتطلع لتحقيق هذا الحلم، وبالفعل، عمل جاهدًا على تطوير مشروعه الخاص، وقد نجح في افتتاح فرعين حتى الآن.

واستطاع حسن أشرف، أن يميز نفسه في عملية الطهي، حيث يعتمد على طريقته الخاصة التي تجذب الزبائن، ويضيف لمساته الفريدة والنكهات المبتكرة إلى المأكولات التي يقدمها، مما يجذب الزبائن ويجعله يتميز عن غيره في السوق.

انتشرت شهرة "أبو علي" وكرفانه لبيع المأكولات بسرعة في المنطقة المحيطة، حيث أصبحت وجباته اللذيذة وتقنياته الفريدة محط اهتمام الزبائن، حيث تمتع بسمعة جيدة فيما يتعلق بالنظافة والجودة

بفضل إصراره واجتهاده، استطاع حسن أشرف تحقيق حلمه وبناء عمل ناجح في مجال بيع ، حيث تعد قصته ملهمة للكثيرين الذين يسعون لتحقيق أحلامهم وتحويلها إلى واقع ملموس.