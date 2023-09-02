استشاري: 66% من السيدات فقط يستخدمن خدمات تنظيم الأسرة (شاهد)

كشف الدكتور عاطف الشيتاني، استشاري الصحة الإنجابية، أهمية الحملات الخاصة بالإنجاب التي تنظمها الدولة.

وقال “الشيتاني” خلال تصريحاته عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم السبت، إن الحملات الخاصة بالإنجاب هامة للغاية وفي وضعها الصحيح لابد أن يعرف المواطن أن الدولة توفر شبكة من الوحدات الصحية داخل كافة قرى الصعيد بالمقاييس الدولية، وضرورية لتنظيم الأسرة والإنجاب.

وأشار إلى أن حملة " حقك تنظمي" تستهدف تنظيم الإنجاب والأسرة، من خلال عقد حملات توعوية وتثقيفية، 66% فقط يستخدموا خدمات تنظيم الأسرة، 14% من السيدات قد يصل عددهم إلى 4 مليون سيدة لا يريدون أطفالا، لكنهم لا يستخدمونها.

وواصل الشيتاني أن حملات تنظيم الأسرة تخرج للمجتمع، وتقرب من الناس من خلال القوافل الطبية، التي تضم الممرضات والصيادلة، والأطباء المشاركين فيها، ومن ثم فهذه الحملات تلبي الطلبات، وتسد احتياج فئات معينة.

وأوضح أن المستخدمين الجدد لوسائل منع الحمل سنويا ينقطعوا عن الاستخدام بعد فترة، بسبب عدم حصول السيدة على جميع المعلومات المطلوبة عن الوسيلة المستخدمة.