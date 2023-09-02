موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في كيجالي

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، موعد مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز في ذهاب دور ال٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقرر الكاف إقامة اللقاء يوم الأحد ١٧ سبتمبر المقبل في الثالثة عصرا بتوقيت العاصمة كيجالي، الرابعة بتوقيت القاهرة، على ملعب كيجالي بيليه، وهو من ملاعب النجيب الصناعي.

وستكون المباراة هي ضربة البداية لمشوار نادي بيراميدز في دوري الأبطال على أن يحدد الكاف لاحقا موعد مباراة الإياب بالقاهرة أحد أيام ٢٩ أو ٣٠ سبتمبر الجاري أو ١ أكتوبر المقبل.

اليوم .. بيراميدز يواجه ألتينوردو التركي في الودية الثالثة

ويخوض فريق نادي بيراميدز ثالث مبارياته الودية في معسكر تركيا مساء اليوم عندما يلتقي مع نظيره ألتينوردو إف كيه التركي.

ويتواجه بيراميدز مع ألتينوردو التركي على ملعب ماكو ستاديوم، بعدما وصل الفريق التركي إلى مدينة بوردور التي يقيم بها بيراميدز معسكر الإعداد قادما من مدينة إزمير.

المباراة ستقام في الخامسة من مساء اليوم على ملعب ماكو ستاديوم بمدينة بوردور التركية التي تشهد معسكر بيراميدز الإعدادي.

وسبق لبيراميدز تحقيق الفوز في وديتيه الأولى والثانية على حساب ليماسول القبرصي بنتيجة ٨-٠، ثم فارساك أنطاليا بنتيجة ٧-٠

يوسف شعبان ينضم لمعسكر بيراميدز في تركيا

والتحق المدافع الشاب وفريق ٢٠٠٣ يوسف شعبان بمعسكر فريق نادي بيراميدز في مدينة بوردور التركية استعدادا لخوض مباريات الموسم الجديد، وهو المعسكر الذي يستمر حتى الخميس المقبل.

ويكمل يوسف شعبان قائمة بيراميدز في معسكر تركيا ودعم خط الدفاع، خاصة في ظل مغادرة ثنائي خط الدفاع محمود مرعي وعلي جبر خلال ساعات للانضمام لصفوف المنتخب الوطني الأول في معسكر سبتمبر.

يذكر أن بيراميدز يخوض ثالث مبارياته الودية في الخامسة من مساء اليوم على ملعب ماكو ستاديوم في مدينة بوردور التركية في إطار معسكر الإعداد.