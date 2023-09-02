السبت 02 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

المشدد 6 سنوات لمتهمة بحيازة الهيروين بمدينة نصر

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، متهمة بترويج الهيروين في مدينة نصر، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمها مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه.

 

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وكشف أمر إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات بأنه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثاني، أحرزت بقصد الاتجار لجوهر مخدر وهو الهيروين.

 

وتضمنت شهادة مجري التحريات بالقضية، معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثاني، أنه وردت إليه معلومات مفادها إحراز المتهمه للمواد المخدرة بدائرة القسم، فأنتقل إلى حيث أيقن تواجدها وبالكشف الفني عليها تبين صدور أحكام جنائية ضدها وقبل أصطحابها لديوان القسم لإتخاذ الإجراءات القانونية قبلها، تبين إحرازها بيدها علبة سجائر بداخلها عدد 35 لفافة بلاستيكية شفافة تحوي كلا منهن جوهر الهيروين المخدر، وبمواجهتها أقرت حيازتها المواد المخدرة

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