انطلاق فعاليات المرحلة الأولى من "حقك تنظمى " بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، انطلاق المرحلة الأولى من حملة "حقك تنظمى" خلال الفترة من 2- 6سبتمبر، وذلك ضمن مبادرة “أيامنا أحلى ” والتي تستهدف 27 محافظة من ضمنها الدقهلية .

وأشارت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية إلى أن المرحلة الأولى تستهدف 9 إدارات هى "منية النصر -ميت غمر - تمى الأمديد - السنبلاوين - الجمالية- المطرية -المنصورة -نبروه - بلقاس" وبحضور الاستاذ جمال احمد العطار محمود نصر ابراهيم من مشرفي قطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة .

وأضافت الدكتورة سحر ثابت مدير إدارة تنظيم الأسرة أن الحملة تعمل علي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية , بتنفيذ توصيات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية للمناطق المحرومة من الخدمة والفئات المستهدفة.