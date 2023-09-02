مها أحمد: بعشق هالة فاخر من صغري وبتعلم منها

كشفت الفنانة مها أحمد، كواليس تجربتها في مسلسل الليلة الكبيرة وتعاونها مع الفنانة هالة فاخر، والذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وقالت مها أحمد، فى تصريحات تليفزيونية إن المسلسل مكتوب بطريقة فيها فكر جديد وكل فنان طالع بشكل مختلف في إطار كوميدي، وكل حلقة تتميز عن الأخرى بالكوميديا.

وأضافت مها أحمد إنها تقدم شخصية مباهج وهي عالمة ولا تشعر بالكبر طوال الوقت، قائلة: "بعمل شخصيتها بطاقة إيجابية وعمرها ما بتكبر".

وتابعت مها أحمد، أن شخصيات المسلسل فيها شكل كرتوني وهو ما قصده مخرج العمل، لافتة أن الاستايل الذي ترتديه في العمل لا يتغير طوال الحلقات.

واستكملت مها أحمد قائلة: أن العمل يخاطب كل طبقات المجتمع بكل الأعمار وليس الأطفال فقط.

واختتمت مها أحمد قائلة: هالة فاخر أستاذة وكلنا بنتعلم منها وعندي حالة عشق ليها من وأنا صغيرة.

يشار إلي أن مسلسل الليلة كبيرة من تأليف ورشة حروف (إسلام المدني، محمد عباس، عاصم الأبيض) ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم هالة فاخر ومحسن منصور وحجاج عبدالعظيم وإسماعيل فرغلى ومها احمد ومحمد طعيمة وعبدالرحمن ظاظا ولؤي شوكت وأحمد التهامي ومحمد يوركا وزينة منصور وحمدي هيكل ومصطفى يوسف ومحمد السعدني ومحمد حزين ومراد فكري صادق ونشوى بلال وساندي مراد ومنى جاد وهشام شرف ومحمود فايز وغيرهم الكثيرين من نجوم الفن وإخراج وسام المدني ومخرج منفذ عبدالرحمن شرف.

وكان احتفل الفنان مجدي كامل بعيد ميلاد زوجته الفنانة مها أحمد، ونشرت فيديو من الاحتفالية، على حسابها الشخصي بموقع انستجرام.

وفاجئ عادل نجل مها ومجدي والدته بعيد الميلاد، وظهرت في الفيديو والحضور يغنون لها أغنية عيد الميلاد، ليقوم بعدها ابنها بالكشف عن هديته وأعطاءها باقة الورد، بعد إطفاءها الشمع، ويقوم زوجها بتقبيلها.

وعلقت مها على الفيديو "قلبي قلبي يا دولا ربنا يخليك ليا ومتحرمش منك أبدا، ودايما كده انت وحمودي أجمل وأغلى وأعز نعمة رزقني بيها ربنا، يا أجمل وأحلى سنين عمري اللي فات واللي جاي، بحبكوا أوي أوي، ربنا يخليلي أجمل ابنتين حلوين أصحابك العسل ودايما بناتي القمرات".

آخر أعمال مها أحمد

جدير بالذكر أن آخر أعمال مها أحمد كان دورها في مسلسل بيت الشدة والذي عُرض في رمضان 2022، بطولة وفاء عامر وأحمد وفيق.