ضبط كمية من السجائر مجهولة المصدر بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق لاسيما فى مجال تجميع السجائر وحجبها عن التداول وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.

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فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب محل - كائن بدائرة قسم شرطة شبرا)..وبحوزته (196 علبة سجائر - 84 كيس بن "جميعها بدون مستندات ومجهولة المصدر").. وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع بأزيد من السعر الرسمىلتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.