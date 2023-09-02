توزيع 10 طن مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بالبحر الأحمر

قام كمال سليمان، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحرالأحمر نائبًا عن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى صباح اليوم، بتسليم ١٠ طن من المواد الغذائية لمديرية التضامن الاجتماعى بالبحر الأحمر مقدمة من وزارة الاوقاف ،وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في المحافظة.

تتضمن هذه المواد التموينية ٤ طن من الأرز، و ٤ طن من السكر، و ٢ طن من المكرونة.و تم تسليم هذه السلع لمديرية التضامن بالبحر الأحمر ، ليتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية .

جاء ذلك بحضور الشيخ هاني عنتر السباعي، مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر، والشيخ عبد الباسط عثمان مدير الدعوة، و حسناء أحمد إبراهيم وكيل وزارة التضامن بالبحر الأحمر، و عمر الأمين وكيل مديرية التضامن بالبحرالأحمر وعادل حسين مدير عام فرع الشركة القابضة لتجارة الجملة بالبحر الأحمر.

يأتى ذلك فى ضوء الدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف برعاية الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف. وقد تم توجيه هذه المواد الغذائية لتحسين أوضاع الأسر المحتاجة وتقديم الدعم لهم .