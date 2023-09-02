سجل المواجهات المباشرة بين بيرنلي وتوتنهام في الدوري الانجليزي

يستضيف ملعب تيرف مور الخاص بنادي بيرنلي مواجهة الفريق صاحب الملعب مع توتنهام هوتسبير ضمن مواجهات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الأنجليزي الممتاز وذلك في تمام الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة .

يدخل بيرنلي المباراة برصيد خالي من النقاط بعدما ان لعب مباريات خسر الاولى امام مانشيستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل لاشىء والثانية امام استون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف والمباراتين كانتا على ملعبه ووسط جماهيره و تأجلت مباراته في الجولة الثانية امام لوتون تاون .

اما توتنهام ورغم قيام إدارة النادي ببيع مهاجم الفريق وقائده هاري كين الا ان توتنهام بدأ الموسم بشكل جيد بجمع سبع نقاط بالتعادل مع برينتفورد خارج ملعبه في الجولة الاولى ثم الفوز الأهم على مانشيستر يونايتد في الجولة الثانية بهدفين ثم تكرار الفوز بنفس النتيجة على بورنموث في الجولة الثالثة .

التقي بيرنلي مع توتنهام اجمالا في ٩٠ مباراة في المسابقات الرسمية فاز بيرنلي في ٣٢ مباراة وتعادل الفريقين في ٢١ مباراة وفاز توتنهام في ٣٧ مباراة وسجل بيرنلي ١٣٦ هدف بينما سجل توتنهام ١٦٥ هدف .

اما في المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب بيرنلي فبلغت ٤٦ مباراة فاز بيرنلي في ٢٢ مباراة وفاز السبيرز في ١١ مباراة وتعادلا في ١٣ مباراة وسجل مهاجمو بيرنلي ٨٦ هدف واستقبلت شباكهم ٦١ هدف .

وفيما يلي نستعرض نتائج المباريات العشر الأخيرة التي جمعت بيرنلي مع توتنهام في المسابقات الرسمية :

٢٣ ديسمبر ٢٠١٧ بيرنلي - توتنهام : ٠ / ٣

١٥ ديسمبر ٢٠١٨ توتنهام - بيرنلي : ١ / ٠

٢٣ فبراير ٢٠١٩ بيرنلي - توتنهام: ٢ / ١

٧ ديسمبر ٢٠١٩ توتنهام- بيرنلي : ٥ / ٠

٧ مارس ٢٠٢٠ بيرنلي - توتنهام : ١ / ١

٢٦ أكتوبر ٢٠٢٠ بيرنلي - توتنهام : ٠ / ١

٢٨ فبراير ٢٠٢١ توتنهام - بيرنلي : ٤ / ٠

٢٧ أكتوبر ٢٠٢١ بيرنلي - توتنهام : ٠ / ١

٢٣ فبراير ٢٠٢٢ بيرنلي - توتنهام : ١ / ٠

١٥ مايو ٢٠٢٢ توتنهام - بيرنلي : ١ / ٠