"ابدع" أقوى برنامج اقتصادي تطلقه نقابة الخدمات الإدارية

أكد مجلس ادارة نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيرى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أهمية تنمية ثقافة الإبداع بالاوساط العمالية خاصة أنها الاداة الرئيسية التى تساهم فى تحقيق تنميةٍ إقتصادية مستدامةٍ على أن يكون ذلك وفق إمكانيات للأفراد والمجتمعات ووفقا للتوزيع الجغرافى لدى أعضاء التنظيم النقابى.

تابع " المهيرى ' خلال اجتماع مجلس ادارة نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية مشددا على ان استنهاض روح الإبداع بالشركات يلعب دورًا محوريا في مساعدتها على استخدام التحول الرقمى بهدف تحقيق طموحاتها وتوسيع نطاق استخدامها بالاسواق المحلية والخارجية مشيرا الى ان النقابة بصدد اطلاق برنامج " ابدع' لهذا الغرض وتعزيزا لكفاءة ادارات الشركات المنتجة وهو هدف استراتيجى لتنظيم نقابة الخدمات الادارية .

اشار ان الهدف الرئيسى لبرنامج الدورة اجراء تغييرات جوهرية فى نظم عمل الشركات باستخدامات وتوطين تكنولوجيا المعلومات من اجل احداث طفرات فى الترويج لمنتجات المرسسات والقطاعات الصناعية وتقديمها الى العملاء بشكل جديد مما يكون له الاثر الايجابى على مستقبل الشركات.ونموها وتحقق ارباحا من خلال تحقيق نسبة ارضاء للعملاء وبالتالى يعود ذلك على الاقتصاد الوطنى.

شارك فى الاجتماع كلا من حمدى عرابى نائب رئيس نقابة الخدمات الدارية وحسام حنفى أمين صندوق النقابة وهشام عبد اللطيف الامين العام ومحمد عبد اللطيف الامين العام المساعد وخالد رأفت أمين الصندق المساعد ومختار ابو الفتوح عصو مجلس ادارة النقابة لشئون الاعلام.