حملة أمنية مُكبرة في دمياط وأسوان

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بمديريتي أمن "أسوان - دمياط".

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزي ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان –دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

ففي مديرية أمن أسوان تمضبط (8) قضايا مخدرات وسلاح.. بإجمالى (7,500 كيلو جرام من مخدر الحشيش –5كيلو جرامات من مخدر البانجو-كمية من مخدر الهيروين –كمية من مخدرالشابو-فرد محلى "طلقة لذات العيار") بحوزة 9متهمين "لـ 6منهم معلومات جنائية".

تنفيذ (638) حكما قضائيا متنوعا.

وفي مديرية أمن دمياط تم ضبط (5) قضايا اتجارمخدرات وسلاح.. بإجمالي:(9 كيلو جرامات من مخدر الحشيش - 14 كيلو جراما من مخدر البانجو - 1,500 كيلو جرام من مخدر الهيدرو- كمية من مخدر الهيروين–بندقية خرطوش- طبنجة - فرد محلى-عدد من الطلقات) بحوزة (6) متهمين "لهم معلومات جنائية".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.