إفتتاح منافذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة في المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية شمال وجنوب المحافظة ، بالتوسع في افتتاح منافذ بيع اللحوم البلدية والسلع الغذائية ، وتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين في جميع المراكز والوحدات القروية .

وذلك في إطار جهود الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وتحقيقًا لمبدأ المشاركة المجتمعية، ففي مركز ومدينة بني مزار شمال المنيا ، أشار عماد حسن رئيس المركز، إلي استمرار منافذ مبادرة محاربة غلاء الأسعار بقرية صندفا ، حيث تم ذبح ٤ عجول، بإشراف الطب البيطرى لبيعها بأسعار مخفضة .

لافتاً رئيس المركز ، إلى انه تم افتتاح منفذ جديد لبيع السلع الغذائية بقرية صندفا ، تحت إشراف التموين، ويتوفر بالمنفذ جميع المواد الغذائية بسعر الجملة، ويخدم القرية والقرى المجاورة ، كما أوضح هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة ، أن الوحدات القروية بالمركز ، تواصل تنفيذ مبادرة طرح لحوم بلدية بسعر 260 جنيهًا للكيلو، والسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين، من خلال المشاركة المجتمعية ، وتلبية احتياجات المواطنين اليومية ، وتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة ، بالتنسيق مع الجزارين، لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة ، والتي يتم ذبحها تحت إشراف الوحدة المحلية والطب البيطري.