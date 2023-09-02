السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إفتتاح منافذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة في المنيا

منافذ بيع اللحوم
منافذ بيع اللحوم

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية شمال وجنوب المحافظة ، بالتوسع في افتتاح منافذ بيع اللحوم البلدية والسلع الغذائية ، وتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين في جميع المراكز والوحدات القروية .

 

وذلك في إطار جهود الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وتحقيقًا لمبدأ المشاركة المجتمعية، ففي مركز ومدينة بني مزار شمال المنيا ، أشار عماد حسن رئيس المركز،  إلي استمرار منافذ مبادرة محاربة غلاء الأسعار بقرية صندفا ، حيث تم ذبح ٤ عجول،  بإشراف الطب البيطرى لبيعها بأسعار مخفضة .

لافتاً رئيس المركز ، إلى انه تم افتتاح منفذ جديد لبيع السلع الغذائية بقرية صندفا ، تحت إشراف التموين، ويتوفر بالمنفذ جميع المواد الغذائية بسعر الجملة، ويخدم القرية والقرى المجاورة ، كما أوضح هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة ، أن الوحدات القروية بالمركز ، تواصل تنفيذ مبادرة طرح لحوم بلدية بسعر 260 جنيهًا للكيلو، والسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين، من خلال المشاركة المجتمعية ، وتلبية احتياجات المواطنين اليومية ، وتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة ، بالتنسيق مع الجزارين، لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة ، والتي يتم ذبحها تحت إشراف الوحدة المحلية والطب البيطري.