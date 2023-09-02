أوبريت "الحلم" يفتتح الدورة الأولى لمهرجان الغردقة لسينما الشباب

أنتهت إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي من وضع الخطوط العريضة لحفل إفتتاح دورته الأولى، والتي تقام في الفترة من 21 إلى 27 سبتمبر الجاري.



أعلن الباسوسي عن إقامة حفل الإفتتاح على مارينا اليخوت بالمنتجع الذى سيقام به المهرجان في قلب البحر الأحمر بمدينة الغردقة، بينما تحيي الحفل فرقة "سبايس مكس" بقيادة الموزع الموسيقي حمادة البيلي، والتي تقدم أوبريت غنائي "حلم سينما الشباب".



وقال رئيس المهرجان أنه على حضور البروفات النهائية للفريق، لافتا إلي أن إختيار فريق فني من الشباب يأتي من إهتمام إدارة المهرجان بأن تتصف فعالياته بروح تتفق مع طبيعة المهرجان المعني بسينما الشباب.



ووجه الباسوسي الشكر للفنان حمادة البيلي وفريقه، بعدما إستمع إلي كلمات الأوبريت، مشيرا إلي أنه سيكون أحد مفاجآت حفل إفتتاح المهرجان.



وأعرب الموسيقار حمادة البيلي عن سعادته بالمشاركة في الدورة التأسيسية للمهرجان، والتي تقام في واحدة من أجمل المدن السياحية على ساحل البحر الأحمر.



وأضاف أن الأوبريت من كلمات محب غبار، وألحان بلال محمد، وقام هو بالتوزيع موسيقي حماده البيلي، مشيرا إلي أن كلمات الأوبريت إختيرت بعناية لتعبر عن الأمل والتفاؤل، حيث تدور فكرته حول التواصل بين أجيال الكبار والشباب في مجال صناعة السينما، مع حقهم في الحلم والعمل والنجاح بأفكارهم المتجددة.

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