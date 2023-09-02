حادث سير يُصيب 16 إيرانيًا في واسط العراقية

أصيب 16 زائرًا من زوار الأربعين الإيرانيين إثر انقلاب حافلتهم بين مدينتي جصان والكوت بمحافظة واسط وسط العراق، حسبما أفادت وكالة "مهر" للأنباء، اليوم السبت.

وقال المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر في محافظة إيلام الإيرانية غلام رضا علي محمدي إنه في ضوء التنسيقات التي جرت فقد تم تسلم 7 من المصابين من الجانب العراقي ونقلوا إلى مستشفى "الإمام الحسين" في مدينة مهران، وفي وقت لاحق تم تسلم المصابين التسعة الآخرين.

اندلاع النيران في الحافلة

يُذكر أيضًا أن 7 من الزوار الإيرانيين كانوا قد توفوا بسبب الجراح البليغة التي أصيبوا بها إثر اندلاع النيران في الحافلة التي كانوا يستقلونها في أحد الطرق بمحافظة واسط يوم الثلاثاء الماضي.

كما وقع حادثا سير في الناصرية والبصرة قبل عدة أيام، مما أديا إلى وفاة وإصابة العديد من الزوار الإيرانيين.

من ناحية أخرى، أعلن نائب الرئيس الإيراني، رئيس منظمة التخطيط والميزانية في الجمهورية الإسلامية داوود منظور، الإفراج عن "جزء ملحوظ" من الأرصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية وتركيا والعراق.

وكشف منظور، خلال لقاء مع نخب التخطيط والخبراء الاقتصاديين في إيران، إنه تم الإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة، مشددا على أن هذه الأصول هي من احتياطيات البنك المركزي وليست تابعة للحكومة.

وتوصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق في أغسطس الجاري، يتم بموجبه الإفراج عن سجناء والإفراج أيضا عن قرابة 6 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة.